По предварительным данным, к взрыву причастен бывший ученик православной приходской школы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В России подросток устроил взрыв в монастыре Фото: СК России По данным МВД России, 13 декабря в 08:24 около православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырём Серпухова 18-летний выпускник произвёл самоподрыв.
- По предварительным данным, пострадал он сам и 15-летний подросток. Прибывшими сотрудниками полиции педагогический состав и учащиеся эвакуированы, вызвана скорая помощь, - говорится в сообщении.
Позже следственный комитет России информировал о возбуждении уголовного дела по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».
- По предварительным данным, к совершению преступлений причастен бывший ученик православной приходской школы... Количество пострадавших в результате происшествия уточняется, - отметили в ведомстве.
РИА Новости сообщило о десяти пострадавших. Православная классическая гимназия работает в Серпухове с 2001 года. Её ученики получают гуманитарное образование с первого по 11 класс по государственному образовательному стандарту.