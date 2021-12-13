По предварительным данным, к взрыву причастен бывший ученик православной приходской школы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: СК России
По данным МВД России, 13 декабря в 08:24 около православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырём Серпухова 18-летний выпускник произвёл самоподрыв.
- По предварительным данным, пострадал он сам и 15-летний подросток. Прибывшими сотрудниками полиции педагогический состав и учащиеся эвакуированы, вызвана скорая помощь, - говорится в сообщении.
Позже следственный комитет России информировал о возбуждении уголовного дела по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».
- По предварительным данным, к совершению преступлений причастен бывший ученик православной приходской школы... Количество пострадавших в результате происшествия уточняется, - отметили в ведомстве.
РИА Новости сообщило о десяти пострадавших.
Православная классическая гимназия работает в Серпухове с 2001 года. Её ученики получают гуманитарное образование с первого по 11 класс по государственному образовательному стандарту.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!