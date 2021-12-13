- По Алматы-2 - Мангистау общее время в пути составит 41 час и 49 минут. Поезд сформирован из двух составов и курсирует по чётным датам. В каждом из них предусмотрены вагоны класса «Турист» на 324 посадочных мест, а также вагон-бар и вагон-ресторан, - сообщил перевозчик.

В пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» сообщили о запуске поезда Тальго по двум новым маршрутам: Нур-Султан-Нурлы жол – Аркалык и Алматы-2 - Мангистау.Пассажирам предложат мультимедийный ресурс - предварительно размещённые на сервере программы и фильмы, которые можно посмотреть на своих девайсах.