- Поступления областного бюджета на 2022 год сформированы из собственных доходов в размере 80,3 миллиарда тенге, поступлений трансфертов на сумму 218,3 миллиардов тенге и прочих поступлений - 25,1 миллиардов тенге, - пояснила Нурия Гайтпаева.

- С учётом реализации инвестиционных проектов на социальную сферу было направлено 158,1 млрд тенге. Из них на образование - 134,6 млрд (предусмотрено завершение строительства школы в Казталовском районе и двух школ района Байтерек, продолжение строительства школы в село Жулдыз Казталовского района), здравоохранение - 4 млрд тенге, социальное обеспечение -11,8 млрд тенге, на культуру, спорт, туризм, архив, молодежную политику и информационное пространство - 7,7 млрд тенге, - рассказала Нурия Гайтпаева.

Сегодня, 13 декабря, на сессии областного маслихата исполняющая обязанности руководителя управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Нурия Гайтпаева отметила, что областной бюджет на 2022-2024 годы разработан на основе прогноза социально-экономического развития региона и направлен на решение социальных вопросов.Таким образом, областной бюджет на 2022 год определён в объёме 323 миллиарда тенге, на 2023 год - 165,7 миллиардов тенге и на 2024 год - 169,8 миллиардов тенге по поступлениям и расходам.На развитие сельского и лесного хозяйства предусмотрено 21,2 млрд тенге, на поддержку предпринимателей 2,7 млрд тенге. На ремонт дорог будет направлено 20,9 млрд тенге и 21 млрд тенге предусмотрен на жилищное строительство, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры, водоснабжение, водоотведение и газификацию населенных пунктов.