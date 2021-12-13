Заработные платы строителей выросли сразу на 33% за год, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жильцов аварийных домов переселят в новые многоэтажки в Уральске Аналитики Energyprom подсчитали, что в третьем квартале 2021 года в сфере строительства было занято более 640 тысяч человек. Среди регионов, больше всего строителей трудились в Нур-Султане, Алматы и Туркестанской области. При этом наибольшую среднемесячную заработную плату получают работники строительного сектора Атырауской области (465,4 тысячи тенге), Мангистауской области (336,1 тысяча тенге) и столицы (330,5 тысяч тенге). Среднемесячная номинальная заработная плата по стране составляет 314,3 тысяч тенге. Несмотря на это, в строительной отрасли Казахстана остро не хватает кадров. По мнению одного из крупных сервисов по поиску работы, это связано с повышением в стране спроса на недвижимость. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.