- Он рассказал, что выпив шесть бутылок пива, он пришёл в магазин, где ему не понравилось поведение покупателя, пристававшего к продавщице. В ходе конфликта, задержанный, взяв в подсобке нож, ударил им несколько раз потерпевшего в спину. После мужчина скрылся с места преступления и выбросил нож, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что сообщение поступило от медиков больницы в Каскелене. К ним доставили 35-летнего мужчину с проникающими колото-резаными ранами грудной клетки. Задержать подозреваемого удалось седьмого декабря. 37-летний подозреваемый сознался в содеянном.Ему инкриминируют статью «Покушение на убийство». Проводится досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.