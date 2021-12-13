Новый тариф на воду в сёлах ЗКО утвердили на сессии маслихата
Это касается сёл, где отпуск питьевой воды идёт из групповых водопроводов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 13 декабря, на областной сессии маслихата был утверждён новый тариф на оплату воды за один кубический метр для населения, берущих воду из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения.
- Если раньше оплата составляла 30 тенге за один кубический метр с прибором учёта и 40 тенге за один кубический метр без прибора учёта, то сейчас будет 90 тенге с прибором учёта и 200 без прибора учёта, - рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области Аскар Габидуллин.
Между тем в ЗКО таких сёл насчитывается 150.
- Тариф начнёт действовать с первого января 2022 года. Что касается ограничений, о которых говорилось ранее. Вопрос обсуждался, но его не рассматривали. Ограничений таких, как 40 литров воды на человека в сутки - нет, - пояснил глава ведомства.
Напомним, 27 октября на сайте "Открытых НПА" опубликовали соответствующий проект. До 10 ноября он был открыт для публичных обсуждений, а после должен был быть утверждён на очередной сессии депутатов маслихата. Согласно документу, до первого января 2022 года норма потребления воды в сутки составит 50 литров на одного человека, а с первого января 2022 года - 40 литров воды в сутки. Свыше этой нормы оплата по полному тарифу составила бы 394 тенге.
