Возле акимата в Актобе произошла стрельба

Один человек был ранен, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщается в группе aktobe_zello в Instagram, вечером 11 марта неподалеку от областного акимата в Актобе была слышна стрельба. К месту происшествия приехали машины скорой помощи и полиции, которые перекрыли дорогу во дворе по бульвару Абая. Как удалось выяснить корреспонденту "МГ", один мужчина ранил другого из пистолета. Пострадавшего доставили в больницу, стрелявшего в настоящее время ищут полицейские. Как сообщил источник в ДВД Актюбинской области, ранение было из травматического пистолета. Другие подробности выясняются