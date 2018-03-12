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Происшествия Социум

Возле акимата в Актобе произошла стрельба

Один человек был ранен, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщается в группе aktobe_zello в Instagram, вечером 11 марта неподалеку от областного акимата в Актобе была слышна стрельба. К месту происшествия приехали машины скорой помощи и полиции, которые перекрыли дорогу во дворе по бульвару Абая. Как удалось выяснить корреспонденту "МГ", один мужчина ранил другого из пистолета. Пострадавшего доставили в больницу, стрелявшего в настоящее время ищут полицейские. Как сообщил источник в ДВД Актюбинской области, ранение было из травматического пистолета. Другие подробности выясняются
Дана Рахметова
Возле акимата в Актобе произошла стрельба
Один человек был ранен, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщается в группе aktobe_zello в Instagram, вечером 11 марта неподалеку от областного акимата в Актобе была слышна стрельба. К месту происшествия приехали машины скорой помощи и полиции, которые перекрыли дорогу во дворе по бульвару Абая. Как удалось выяснить корреспонденту "МГ", один мужчина ранил другого из пистолета. Пострадавшего доставили в больницу, стрелявшего в настоящее время ищут полицейские. Как сообщил источник в ДВД Актюбинской области, ранение было из травматического пистолета. Другие подробности выясняются. Редакция направила официальный запрос в пресс-службу ДВД области. 5DEHKv4aiAk
полиция перестрелка

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