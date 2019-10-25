Возлюбленная героически погибшего в Атырау полицейского впервые дала интервью

Возлюбленная Шалкара Акымгалиева, героически погибшего во время спасения девушки, пытавшейся сброситься с моста в Атырау, впервые согласилась дать интервью. Акбота призналась, что до сих пор не может отпустить былые чувства, пишет KAZ.NUR.KZ со ссылкой на программу "Ниет". - Шалкар был очень добродушным, щедрым, его сердце было наполнено добротой, теплом и любовью к окружающим. Друзья уважали его именно за его положительные качества. Он очень уважал и любил своих коллег. Был верен своей работе. Был старшим ребенком в семье и опорой для родителей. Мы планировали пожениться после проведения годо