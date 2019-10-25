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Социум

Возлюбленная героически погибшего в Атырау полицейского впервые дала интервью

Возлюбленная Шалкара Акымгалиева, героически погибшего во время спасения девушки, пытавшейся сброситься с моста в Атырау, впервые согласилась дать интервью. Акбота призналась, что до сих пор не может отпустить былые чувства, пишет KAZ.NUR.KZ со ссылкой на программу "Ниет". - Шалкар был очень добродушным, щедрым, его сердце было наполнено добротой, теплом и любовью к окружающим. Друзья уважали его именно за его положительные качества. Он очень уважал и любил своих коллег. Был верен своей работе. Был старшим ребенком в семье и опорой для родителей. Мы планировали пожениться после проведения годо
gorod
Возлюбленная героически погибшего в Атырау полицейского впервые дала интервью
Возлюбленная Шалкара Акымгалиева, героически погибшего во время спасения девушки, пытавшейся сброситься с моста в Атырау, впервые согласилась дать интервью. Акбота призналась, что до сих пор не может отпустить былые чувства, пишет KAZ.NUR.KZ со ссылкой на программу "Ниет".
- Шалкар был очень добродушным, щедрым, его сердце было наполнено добротой, теплом и любовью к окружающим. Друзья уважали его именно за его положительные качества. Он очень уважал и любил своих коллег. Был верен своей работе. Был старшим ребенком в семье и опорой для родителей. Мы планировали пожениться после проведения годовых поминок его отца. Однако не всегда все складывается так, как мы того хотим. Не всегда наши планы осуществляются. 17 октября было бы три года нашему знакомству. Мы встречались всего семь месяцев. Решение о женитьбе было принято в марте этого года. Я познакомила Шалкара со своими родителями. Он тоже планировал познакомить меня со своей семьей и много рассказывал им обо мне. Кто бы мог подумать, что все именно так произойдет? - говорит Акбота. Девушка рассказала о диалоге, состоявшемся у ее молодого человека со своим сослуживцем, который можно назвать роковым. - За день до произошедшего Шалкар беседовал со своим напарником по имени Нурхан. Тот спросил у Шалкара, что бы он сделал, если бы увидел тонущего человека. Тогда Шалкар ответил, что непременно бросился бы спасать, ведь он дал клятву и верен ей. Он как будто все чувствовал заранее. За час до трагедии мы говорили по телефону. В тот вечер я чувствовала что-то неладное. Его друзья по очереди звонили мне и узнавали о моем самочувствии. Но я не придавала этому особого значения. Просто подумала, что странно, что они все начали звонить. Затем ко мне пришла подруга и показала в Instagram пост, в котором говорилось, что полицейский по имени Шалкар погиб, спасая тонущую девушку. Я прочитала фамилию и поняла, что это он. С того самого момента все было будто в кошмарном сне. Я долго не могла прийти в себя, не верила. Возможно, должно пройти больше времени. Я до сих пор не могу отпустить чувства, забыть. Я пошла на тот мост тем вечером. Тогда тело Шалкара не могли найти. Я ждала, что он позвонит мне и скажет, что с ним все хорошо. Но и этого не произошло. Когда я осознала, что его больше нет, моя жизнь будто потеряла смысл, - рассказала Акбота. Напомним, 21 марта 2019 года в Атырау в реку Жайык с моста сбросилась девушка. Полицейский Шалкар Акымгалиев погиб, пытаясь спасти ее. LIKYTWLsffM Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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