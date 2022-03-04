Фото с сайта Pixabay.com Витамин D, который на самом деле является не витамином, а прогормоном, регулирует уровень кальция в крови. Он выполняет важную функцию в человеческом организме, участвует в регулировании фосфора и кальция в крови, а это поддерживает состояние костных тканей. Кроме этого витамин способствует росту и развитию клеток и положительно влияет на иммунитет. Организм ощущает острую нехватку витамина D в холодное время года, и наблюдается она не только у детей раннего возраста, но и у взрослых. И это не редкость. Для восполнения нехватки доктор может назначить витамины, дозировку соответственно назначает он же. Применять желательно витамины из аптек, а не всякие БАДы с содержанием этого витамина. Аптечные таблетки выпускаются по строгой дозировке. После курса приёма витаминов нужно переходить на профилактическую дозу в качестве поддерживающей терапии. Ведь передозировка витамином D может повлечь за собой серьёзные проблемы со здоровьем. Во время передозировки в составе крови повышается уровень кальция, это влечет отложение кальция в стенках сосудов, а так же на внутренних органах, а в почках образуется камень. У человека часто наблюдается повышение артериального давления, появляется тошнота, рвота, сознание путается, человек чувствует слабость. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.