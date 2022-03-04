В Уральске синоптики прогнозируют дождь и снег. В дневное время температура воздуха составит +1..+3, ночью похолодает до -3..-5. Ветер северо-восточный до 20 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег. Днём будет +1..+3 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер западный до 28 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +4..+6 градусов. Ветер юго-западный до 28 метров в секунду.

Циклон с районов Каспийского моря вызовет неустойчивый характер погоды на всей территории страны. В Казахстане пройдут осадки, преимущественно в виде дожд. Местами по республике ожидаются усиление ветра, гололёд и туман.