- Ранее действующие охотобщества в Кызылкогинском, Индерском и Махамбетском районах отказались заниматься такой деятельностью, - рассказала руководитель отдела животного мира Атырауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Эльмира Курмангалиева.

Тем временем, в Атырауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что охотиться за уткой (разрешено только на этот вид птицы) допускается лишь в Исатайском, Курмангазинском и Жылыойском районах.До тех пор, пока инспекторы за кем-либо не закрепят эту деятельность, охотиться в названных районах нельзя. Но если кто-то решит самовольничать, ему грозит штраф - пять МРП (15,3 тысячи тенге) согласно статье 382 КОАП РК "Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты".