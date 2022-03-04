– Когда мы направили вам запрос, сотрудник районного акимата Куанаев предпочел умолчать, что Кайргалиев был наказан и получил замечание. Ведь Кожахметов добивался именно этого. Вы не ответили ему надлежащим образом, вы не выполнили свои функциональные обязанности. Только из-за этого мы сейчас сидим и рассматриваем этот вопрос, - возмутился председатель совета по этике Галым Турсынбаев.

– В 2019 году произошла трагедия, аким села Жымпиты Арман Баянбеков умер от инфаркта, у него остались маленькие дети. На него тоже тогда пожаловались сельчане, жалобы были необоснованные и довели его до такого состояния. Его семья написала иск в суд, который полностью его оправдал. Правда, посмертно. Что это значит? Сейчас мы 40 минут сидим и рассматриваем жалобу на жалобы одного человека. Работа всего района парализована, руководство Сырымского района сейчас сидит здесь. Мы должны строить слышащее государство, но это не значит, что госслужащие должны бросать все свои дела и всем коллективом сидеть и рассматривать жалобы одного человека. Не спорю, возможно Куанаев допустил ошибку, но 119 жалоб от одного человека - это уже слишком, работа акимата деморализована. Получается он пишет раз в три дня. Госслужащие не игрушки, нельзя играть ими и направо-налево наказывать. Ведь что-то мне подсказывает, что этот сельчанин в любом случае нашёл бы, на что пожаловаться, - подчеркнул член совета по этике Мурат Мукаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, четвёртого марта, совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении семи сотрудников акимата Сырымского района, на которых пожаловался житель этого же района Кожахметов. В апреле-мае прошлого года он несколько раз написал жалобу на тротуары в акимат Жымпитинского сельского округа. Ответы на свои жалобы Кожахметов получил, но они его не устроили. Тогда сельчанин написал жалобу в аппарат акима Сырымского района, там жалобу рассмотрели и сообщили, что никаких нарушений со стороны акима села Жымпиты Мирама Кайргалиева нет. Однако Кайргалиев позже все же был привлечён к ответственности. Таким образом ответы районного акимата на жалобы сельчанина противоречат друг другу... Далее последовали ещё жалобы и ответы на них. К слову, тротуары привели в надлежащий вид после первых же жалоб, однако сельчанин на этом не успокоился и продолжил писать жалобы. История очень запутанная, но суть далеко не в этом. Заместитель акима Сырымского района Асланбек Саркулов говорит, что права Кожахметова не были нарушены, он вовремя и в полном объёме получал ответы на все свои жалобы. По его данным, в 2020 году в аппарат акима района поступило 523 жалобы, из них 85 жалоб написал Кожахметов. В 2021 году поступило 470 жалоб, 119 из которых написал всё тот же Кожахметов, а за 13 лет в Жымпитинском сельском округе сменилось семь акимов. Мнение членов совета по этике разделилось.Другие члены совета посчитали, что применять строгое наказание к госслужащим не нужно. Многие посчитали, что наказывать сразу семь госслужащих не стоит, а вот в отношении двоих достаточно будет применить дисциплинарное взыскание в виде выговора или предупреждения.В итоге по результатам голосования было решено прекратить дисциплинарное дело и направить дело к акиму Сырымского района Тулегену Турегалиеву. Именно ему придется рассмотреть этот вопрос и возможно даже привлечь к ответственности своих сотрудников.