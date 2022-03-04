По словам эксперта, в среднем гаджет уральцам обойдётся на 5-10% дороже, чем неделю назад, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из тысячи домов в Уральске только 24 создали ОСИ Директор магазина SmartFON Куаныш Шуриев объяснил, что санкции против России на насыщенность рынка не отразятся, ведь Казахстан имеет другие источники поставок смартфонов. При этом цены меняются, реагируя на курс доллара.
- Мы четвёртый день не публикуем прайсы, потому что невозможно предугадать, как изменится курс. Пока ситуация не стабилизируется, мы не будем указывать цены, делаем расчёты по курсу на момент покупки. Объясняем ситуацию нашим клиентам, просим звонить и узнавать, мы рассчитаем цену сразу. Большинство относятся с пониманием, а кто-то возмущается. Говорят, что вы же покупали по старому курсу, почему цена изменилась. Но наш магазин берёт гаджеты под реализацию. Мы расплачиваемся в долларах за товар уже после продажи телефона, - рассказал бизнесмен.
Установить стабильную цену не могут и другие предприниматели. Кто-то пересчитает стоимость товара буквально каждый час, так как за день курс может измениться несколько раз. В социальных сетях появляются «экспертные» советы продавать, менять и приобретать новые гаджеты здесь и сейчас. Куаныш Шуриев рекомендует не совершать импульсивных сделок по обмену. Ведь даже «выгодно» продав телефон, новый придётся покупать уже по новой, более дорогой цене. При этом говорить о том, что рынок страдает, пока рано. По словам директора магазина, продажи смартфонов в Уральске не падали даже в карантин, когда население сидело без работы. Количество реализуемых гаджетов на убыль не идёт, меняется лишь способ оплаты покупки - стало больше безналичного расчёта, что может означать и покупку в рассрочку. Вкусы жителей меняются не сильно, больше половины населения отдаёт предпочтения iPhone. К слову про Apple, первого марта при попытке заказать любое устройство на официальном российском сайте компании, пользователь получал сообщение: «Доставка: в настоящее время недоступно». Эксперты считали, что Apple прекратит продажу в России. Однако накануне сайт компании вновь заработал, но цены изменились - яблочные гаджеты новой линейки подорожали почти вдвое.