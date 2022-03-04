- Мы четвёртый день не публикуем прайсы, потому что невозможно предугадать, как изменится курс. Пока ситуация не стабилизируется, мы не будем указывать цены, делаем расчёты по курсу на момент покупки. Объясняем ситуацию нашим клиентам, просим звонить и узнавать, мы рассчитаем цену сразу. Большинство относятся с пониманием, а кто-то возмущается. Говорят, что вы же покупали по старому курсу, почему цена изменилась. Но наш магазин берёт гаджеты под реализацию. Мы расплачиваемся в долларах за товар уже после продажи телефона, - рассказал бизнесмен.Установить стабильную цену не могут и другие предприниматели. Кто-то пересчитает стоимость товара буквально каждый час, так как за день курс может измениться несколько раз. В социальных сетях появляются «экспертные» советы продавать, менять и приобретать новые гаджеты здесь и сейчас. Куаныш Шуриев рекомендует не совершать импульсивных сделок по обмену. Ведь даже «выгодно» продав телефон, новый придётся покупать уже по новой, более дорогой цене. При этом говорить о том, что рынок страдает, пока рано. По словам директора магазина, продажи смартфонов в Уральске не падали даже в карантин, когда население сидело без работы. Количество реализуемых гаджетов на убыль не идёт, меняется лишь способ оплаты покупки - стало больше безналичного расчёта, что может означать и покупку в рассрочку. Вкусы жителей меняются не сильно, больше половины населения отдаёт предпочтения iPhone. К слову про Apple, первого марта при попытке заказать любое устройство на официальном российском сайте компании, пользователь получал сообщение: «Доставка: в настоящее время недоступно». Эксперты считали, что Apple прекратит продажу в России. Однако накануне сайт компании вновь заработал, но цены изменились - яблочные гаджеты новой линейки подорожали почти вдвое. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.