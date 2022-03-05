Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к Facebook на территории России, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Facebook дал правительству Казахстана доступ к системе уведомления о контенте Изображение с сайта Pixabay Об этом говорится в сообщении ведомства.
- С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», - пояснили в Роскомнадзоре.
Тем временем блокировки коснулись и СМИ - радиостанция «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», сайты Русской службы Би-би-си, Deutsche Welle и других изданий за несоблюдение требований Роскомнадзора. Согласно ним, при подготовке материалов о ситуации вокруг Украины СМИ обязаны пользоваться информацией исключительно из официальных источников РФ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.