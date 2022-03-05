- Кладбище - это всё-таки память нашим предкам. Раньше ещё как-то что-то было. А сейчас свалку из него делают. Жалко просто. Скот ходил, скот забредает, когда ещё стада были. Проваливались и люди в могилу, и дети падали в могилы, животные ноги ломали, - сетует Галина Ермолаева.

- Официальной передачи кладбища со стороны аппарата акима Алатауского района Алматы не было. Кладбище выявлено после обращения жителей, проживающих в микрорайоне Ожет. Кладбище является местечковым, закрытым, недействующим, площадью приблизительно 0,3 га. Сейчас ведётся процедура оформления кладбища, - сообщили в ТОО «Специализированный комбинат ритуальных услуг Алматы».

Жители микрорайона Ожет жалуются на состояние недействующего кладбища. Из-за отсутствия забора на могилах устраивают вечеринки бездомные, наркоманы и проститутки. Были случаи, когда на кладбище заходил скот и проваливался в пустые могилы.Кладбищу более 100 лет, большинство захоронений без оградок и уже сравнялись с землёй. Местные жители самостоятельно натянули колючую проволоку, но она не спасает. В городском спецкомбинате ритуальных услуг заявили, что до обращения жителей о кладбище вообще не знали.После оформления документов в ТОО запросят средства на установку ограждения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.