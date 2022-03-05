- Будет обеспечено повышение заработной платы работников в субъектах здравоохранения (за исключением медицинских и фармацевтических работников), это санитарки, водители, психологи, также иные специалисты, с применением поправочных коэффициентов к их установленным размерам должностных окладов: с первого января 2022 года в размере 1,23, - говорится в сообщении Минздрава.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр здравоохранения Ажар Гиният совместно с главами отраслевой профсоюзной организации и Нацпалатой здравоохранения подписали дополнительное соглашение для обеспечения исчисления(высшая, первая, вторая), независимо от срока истечения действия ранее выданных свидетельств о присвоении квалификационных категорий. Работникам здравоохранения с немедицинским образованием предполагается обеспечить выплату зарплаты с применением стимулирующих надбавок к их должностным окладам, исходя из финансовых возможностей организаций здравоохранения.В феврале депутаты мажилиса от партии «Аманат» (NurOtan) направили запрос заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову по поводу отмены присвоения квалификационных категорий медицинским работникам. Народные избранники отметили, что медицинские работники с большим опытом работы по истечении срока сертификата категории получают зарплату наравне с начинающими специалистами.