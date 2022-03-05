Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже пятого марта на 11:00 составил 501.64 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Курс доллара растёт в Казахстане По сравнению с утренними торгами четвёртого марта, национальная валюта к доллару ослабла на 4.62 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 499.2 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 514-516 тенге, покупают по 509-511 тенге. Подорожал и евро - его покупают по 628-630 тенге, продают по 688-690 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.