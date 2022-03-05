- В области по-прежнему действует постановление главного санитарного врача Атырауской области, согласно которому все массовые мероприятия запрещены, несмотря на то, что область находится в «зелёной» зоне. Празднование Масленицы обычно организовывают неправительственные организации и берут разрешение на это у санврача. В этом году разрешений пока никто не брал, инициаторов проведения праздника нет. Без соответствующих разрешений проведение праздника будет считаться грубым нарушением. Скорее всего Масленицы не будет, если, конечно, ничего не поменяется.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как выяснилось, в акимат города за несколько недель вперёд с вопросом об организации Масленицы обратился председатель русского этнокультурного объединения «Былина» Андрей Кораблёв. Ему пришел ответ, что «удовлетворить Вашу просьбу на проведение праздника «Масленица» на территории города Атырау не представляется возможным». В письме за подписью заместителя акима Самата Ембергена сообщается, что причина отказа в постановлении главного санврача Атырауской области, который запрещает проводить зрелищные мероприятия с массовым скоплением людей. Кораблёв, к слову, просил территорию ретро-парка, но в акимате подчеркнули, что проведение праздника в целом на территории города запрещено. Между тем "МГ" сделал запрос в пресс-службу акимата, и вот что нам ответили:Странно, что даже в вопросах организации праздников у госорганов не получилось взаимодействовать с НПО. Добавим, что в ряде учреждений образования и некоторых организациях всё же празднуют этот яркий праздник, но без массового скопления людей.