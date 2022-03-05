Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Комитет государственных доходов опубликовал данные по импорту цветов в Казахстан. Наибольшей популярностью пользуются розы - их ввезено 724 тонны стоимостью около 6 млн долларов. На втором месте – хризантемы (97 тонн стоимостью 883 тысячи долларов), на третьем месте – гвоздики (28 тонн стоимостью 165 тысячи долларов).Также популярны лилии, тюльпаны, линолиумы, гипсофилы, финиксы, ирисы и гортензии. Больше всего цветы ввозились из Нидерландов, Бельгии и Германии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.