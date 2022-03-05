- Мы дали задание на местах отработать с ЧС и принимать решение, - объяснила заместитель руководителя управления Айнагуль Дуйсекенова, - Также по желанию родителей, особенно в сельских местностях, оставить детей на онлайн.

Накануне МЧС рассылал сообщения о том, что в субботу, пятого марта, ожидается усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. В управлении образования Атырауской области рассказали, что каждой школе дано задание принять решение - онлайн провести уроки или офлайн.Поэтому в некоторых школах первые смены ещё топали на уроки, сражаясь с ураганом. Тем временем, ДЧС сообщил, что в течение дня ожидается ещё и сильный дождь.