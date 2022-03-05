Администрации школ самостоятельно решают проводить занятия онлайн или  офлайн, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау из-за шквального ветра отменили занятия в школах Накануне МЧС рассылал сообщения о том, что в субботу, пятого марта, ожидается усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. В управлении образования Атырауской области рассказали, что каждой школе дано задание принять решение - онлайн провести уроки или офлайн.
- Мы дали задание на местах отработать с ЧС и принимать решение, - объяснила заместитель руководителя управления Айнагуль Дуйсекенова, -  Также по желанию родителей, особенно в сельских местностях, оставить детей на онлайн.
Поэтому в некоторых школах первые смены ещё топали на уроки, сражаясь с ураганом. Тем временем, ДЧС сообщил, что в течение дня ожидается ещё и сильный дождь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА