«Венецию» в Уральске горожане наблюдают после каждого проливного дождя, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральск "поплыл" Вечером четвёртого марта в Уральске начался дождь. Из-за обильных осадков на дорогах вновь образовались огромные лужи. Пройти невозможно, а ехать опасно - под талой водой на дорогах «прячутся» огромные ямы. Одни из самых затопленных участков дорог в городе на улице Курмангазы. Огромные лужи там образовывались ещё до ремонта дороги, однако и после него ничего не поменялось. Вода скапливается и по улицам Чурикова, Карбышева, Ескалиева, Монкеулы, 25-Чапаевской дивизии (напротив акимата Зачаганска). В пресс-службе акимата Уральска сообщили, что по городу ведется откачка талых вод. В городе работает более 170 единиц техники. В ночь на пятое января коммунальщики вывезли более тысячи кубометров снега и откачали более 410 кубометров талых вод.

Q_blqeUCPdQ

Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА