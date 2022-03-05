Талые воды подтопили канализационные коллекторы, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В 12:30 по местному времени в Уральске приостановили подачу воды. Как стало известно, из-за обильных осадков и резкого таяния снега магистральные канализационные коллекторы переполнились.
- Основные КНС 18а и КНС 2 работают под полной нагрузкой в непрерывном режиме. Производится перекачка сточных, талых и дождевых вод в сверхнормативном объеме. Возникает угроза подтопления сточными, талыми и дождевыми водами общегородской территории и жилых массивов. Для предотвращения данной ситуации ТОО «Баты су арнасы» вынуждено ограничить подачу воды в город до 18:00, - сообщили на предприятии.
В акимате Уральска добавили, что только в ночь на 5 марта с городских улиц было откачано 417,4 кубометров воды.
- Это вынужденная мера, из канализационных коллекторов не успевают выкачивать талые воды. Просим уральцев отнестись с пониманием. Отключение ориентировочно на 3-4 часа. Планируем к 17:00 возобновить подачу воды, - рассказал директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов.
Также на весь день закрыли сливную станцию во втором рабочем посёлке.
- ТОО "Батыс су арнасы" сообщает о том, что пятого марта 2022 года в связи с погодными условиями и большим количеством ливневых стоков в общую систему канализации Сливная станция по улице Исатай батыра будет закрыта на целый день, - говорится в распространенном сообщении.
С вечера четвёртого марта в Уральске наблюдается дождь и обильное таянье снега. На дорогах образовались огромные лужи.
