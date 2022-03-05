Всего территорию Украины покинули 30 машин с казахстанскими дальнобойщиками, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Когда в ЗКО введут систему платных дорог Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, по состоянию на пятое марта, из Украины выехали 30 фур с казахстанскими дальнобойщиками.
- Остальные 27 водителей все ещё находятся на территорий Украины. Из них 11 водителей в данный момент направляются в пункт пропуска Рава-русская (Украина) – Гребене (Польша) для дальнейшего следования в Казахстан через территории Беларуси и России, - сообщили в пресс-службе министерстве.
26 февраля в редакцию «МГ» обратился глава компании, занимающейся международными грузоперевозками. По словам предпринимателя, в Украине находились 50 водителей - граждан РК. 27 февраля восемь казахстанских водителей всё же смогли пересечь границу. При этом четырём из них автомобили повредили на пункте пропуска. 1 марта посольство Казахстана в Беларуси сообщило, что окажет полное содействие водителям для беспрепятственного прохождения границы в белорусских пунктах пропуска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.