- Пятого марта было выявлено отсутствие ещё двух бронзовых букв на входной группе со стороны Гоголя. Общая сумма ущерба по украденным буквам и разрушенному граниту составила 5,7 миллионов тенге, - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы В пресс-службе акимата Алматы прокомментировали акт вандализма в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Фотографии распространились накануне. Как оказалось, утром четвёртого марта жители обнаружили кражу двух букв на входной группе со стороны Гоголя и восьми табличек с чугунных памятников.Восстановительные работы проведут до 22 марта. Факты вандализма зафиксировал департамент полиции Алматы, по периметру парка усилен наряд. Стоит отметить, что парк пострадал во время массовых беспорядков в начале января. Тогда были разрушены гранитные плитки, сняты пять букв с входной группы, на площади у вечного огня украдены две буквы, разрушены четыре чугунных памятника с наименованием героев войны. Парк восстановили в феврале.