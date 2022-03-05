Сообщение о взрывном устройстве поступило на электронный адрес учебного заведения, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Вокзал и магазин "заминировал" мужчина в Актюбинской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл сегодня, пятого марта, около 9:00. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, на пульт 102 позвонил директор одной из городских школ и сообщил, что на электронный адрес учебного заведения поступило письмо. В нем говорилось, что в школе заложена бомба. Прибывшие полицейские эвакуировали 1 300 учащихся и работников школы. В здании взрывное устройство обнаружено не было. Стражи порядка занимаются поиском лжетеррориста. Несколько дней назад пьяный житель Атырау соврал полиции про заложенную бомбу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.