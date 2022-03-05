- Ежегодно в городе осуществляется промывка и прочистка более тысячи километров сетей канализации и 70 тысяч канализационных колодцев. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, - пояснили в ГКП«Алматы су».

С сегодня, пятого марта, до седьмого марта канализации очищают в Медеуском районе. В эти дни ограничено движение по улицам Шевченко и Курмангазы от проспекта Достык до улицы Сейфуллина.Жителей просят заранее корректировать маршрут.