В Алматы начались ежегодные работы по промывке и очистке канализации, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 15 нарушений по ремонту дорог выявили в Актобе С сегодня, пятого марта, до седьмого марта канализации очищают в Медеуском районе. В эти дни ограничено движение по улицам Шевченко и Курмангазы от проспекта Достык до улицы Сейфуллина.
- Ежегодно в городе осуществляется промывка и прочистка более тысячи километров сетей канализации и 70 тысяч канализационных колодцев. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, - пояснили в ГКП«Алматы су».
