Однако уральцам посоветовали сделать запасы воды, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Уральцев возмущает частое отключение воды из-за аварий Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 марта, талые воды подтопили канализационные  коллекторы, и коммунальщикам пришлось отключить водоснабжение. Перекачка талой, дождевой и сточной воды длилась около шести часов, и к 18.00 в Уральске возобновили подачу воды. Как рассказал руководитель ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов, из-за непрекращающихся осадков городские канализационные сети вновь могут быть переполнены. - Мы возобновили подачу воды, в течение полутора часа системы водоснабжения будут нормализованы. Запускаются насосные станции и водозаборные сооружения. В целях предотвращения гидроударов и повышения мутности подача воды будет производится поэтапно  и постепенно. Сейчас делать какие-либо прогнозы мы не можем, ведь канализация вновь может быть переполнена. Рекомендуем горожанам иметь  запасы с водой, - отметил Ануар Аркенов. Между тем, согласно прогнозу погоды завтра, 6 марта, в Уральске вновь ожидаются обильные дожди. С вечера четвёртого марта в Уральске наблюдается дождь и обильное таянье снега. На дорогах образовались огромные лужи.