- Приглашаем всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города принять активное участие в ярмарке, которая начнётся в 9:00 и продлится до 13:00, - отметили в акимате.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Уральска анонсировали проведение ярмарки сельскохозяйственной продукции. Шестого марта она пройдёт на улице Ихсанова, а седьмого марта - в посёлке Зачаганск на площадке ТД "Жангирхана".Участников и гостей просят строго соблюдать санитарные требования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.