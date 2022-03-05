На западе и севере ЗКО ожидаются туман, гололёд и сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, предупреждают в Казгидромете. Черновик Циклон с районов Средиземного моря вызовет неустойчивый характер погоды на всей территории Казахстана - пройдут осадки в виде дождя. Местами по республике ожидаются усиление ветра, гололёд, туманы, низовая метель.
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -5..-7, ночью похолодает до -7..-9. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается снег. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -1..-3 градусов. Ветер северо-западный до 23 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +5..+7 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер северо-западный до 23 метров в секунду.
