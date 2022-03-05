Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, пятого марта с 03.10 часов в Курмангазинском районе из-за ухудшения погодных условий произошло аварийное отключение электроснабжения частично в поселках Курмангазы, Орлы, Шортанбай, Нуржау, Жанаталап, Кигаш, Бірлік, Аккол, Макаш, Дынгызыл, Теныз, Сафон, Байда, Коптогай, Енбекшыл, Кудряшов. Порывы ветра достигали 22-23 метров в секунду. Количество абонентов оставшихся без электричества составляет 52907. Ремонтно-восстановительные работы ведут сотрудники АО «Атырау Жарык». В данный момент работы по восстановлению продолжаются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.