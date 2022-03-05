Фото с сайта pixabay.com Один из самых недорогих и простых вариантов смягчить мясо, это добавка. Она имеется у каждой хозяйки, потому что её добавляют в многие блюда, а также ей отмывают детскую посуду, так как продукт не нанесёт вреда маленькому организму. Для того, чтобы размягчить куриное мясо или говядину с помощью гидрокарбоната натрия нужно посыпать куски равномерным слоем соды, поместить в емкость, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на пару часов. Затем просто промыть под проточной водой, обсушить бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишний влаги и можно смело жарить.. Если вы собираетесь приготовить шашлык и вам попалось старое и жесткое мясо, то его можно замариновать в, из расчёта на один литр - одна ложка пищевой соды. А затем можно отправлять в привычный для вас маринад. Стоит отметить, что пищевая сода не влияет на вкусовые качества продукта, он наоборот станет еще сочнее, вкуснее и ароматнее. Если вы отвариваете старое мясо, то достаточно в бульон добавить щепотку соды. Из расчета на пять литров воды в кастрюле добавляется одна чайная ложка пищевой соды. Если вам не повезло с фаршем, то добавляйте соду и в него из расчета на 1 килограмм фарша - одна чайная ложка пищевой соды. Спустя двадцать минут из него можно делать котлеты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.