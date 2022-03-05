Движение закрыто для всех видов транспорта, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  «Казахавтодор» арендует технику для обслуживания дорог в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, пятого марта с 22:30 из-за ухудшения погодных условий пришлось закрыть две трассы - Уральск-Таскала-граница РФ, Уральск-Атырау и Самара-Шымкент. На автодорогах наблюдается сильнейший гололёд.  Движение закрыто для всех видов автотранспорта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  