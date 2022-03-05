Она должна быть индивидуальна и храниться отдельно от лекарств для взрослых.

Обязательным условием детской аптечки должно быть наличие препаратов для снижения артериального давления, психотропные, противосудорожные лекарства, снотворные, сосудосуживающие капли.

Уделяйте особое внимание срокам годности.

Фото с сайта Pixabay.com Наличие детской аптечки во время любой поездки - жизненная необходимость. Ведь у малыша в любое время может заболеть животик, начаться насморк или аллергия. Если мама с малышом дома, то проблем особых нет. Ведь поблизости всегда есть аптека и поликлиника. А вот во время поездок под рукой всегда должны быть препараты первой необходимости. Ведь правильно собранная аптечка может спасти не только долгожданный отпуск, но и жизнь и здоровье.Педиатр может выявить такие противопоказания как непереносимость перелёта, укачивание, аллергия, при этом никаких анализов сдавать не нужно. Детская аптечка должна содержать минимальный набор лекарственных средств, но в то же время в ней должны содержатся самое необходимое.К слову, детские медикаменты в аптечке можно перевозить без каких-либо ограничений, для некоторых лекарств могут запросить рецепт врача. А вот в багажное отделение вы можете сдать лекарства в неограниченном количестве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.