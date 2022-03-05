Если некоторые препараты должны присутствовать в обязательном порядке, то некоторые нужно взять "на всякий случай".  (без названия) Фото с сайта Pixabay.com Наличие детской аптечки во время любой поездки - жизненная необходимость. Ведь у малыша в любое время может заболеть животик, начаться насморк или аллергия. Если мама с малышом дома, то проблем особых нет. Ведь поблизости всегда есть аптека и поликлиника. А вот во время поездок под рукой всегда должны быть препараты первой необходимости. Ведь правильно собранная аптечка может спасти не только долгожданный отпуск, но и жизнь и здоровье. Перед тем, как выходить в дорогу непременно посетите доктора, особенно если малыш совсем маленький или это его первое путешествие. Педиатр может выявить такие противопоказания как непереносимость перелёта, укачивание, аллергия, при этом никаких анализов сдавать не нужно. Детская аптечка должна содержать минимальный набор лекарственных средств, но в то же время в ней должны содержатся самое необходимое.
  • Она должна быть индивидуальна и храниться отдельно от лекарств для взрослых.
  • Обязательным условием детской аптечки должно быть наличие препаратов для снижения артериального давления, психотропные, противосудорожные лекарства, снотворные, сосудосуживающие капли.
  • Уделяйте особое внимание срокам годности.
К слову, детские медикаменты в аптечке можно перевозить без каких-либо ограничений, для некоторых лекарств могут запросить рецепт врача. А вот в багажное отделение вы можете сдать лекарства в неограниченном количестве.