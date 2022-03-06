600 новобранцев из ЗКО призовут в армию этой весной
Служить в рядах вооружённых сил отправятся юноши в возрасте от 18 до 27 лет, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По словам заместителя начальника департамента по делам обороны ЗКО Альберта Бекмуханова, с первого марта на призывных пунктах начали работу городские и районные призывные комиссии. Всего из нашей области призовут 600 новобранцев, они будут служить в рядах вооружённых сил, пограничной службы КНБ, национальной гвардии и службы государственной охраны.
– Очередному призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане РК в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для получения отсрочки или освобождения. С начала весеннего призыва 2021 года отсрочка или освобождение от призыва являются государственными услугами. Они предоставляются гражданам через портал электронного правительства. Ответственными за оказание указанных услуг являются местные исполнительные органы, - рассказал Альберт Бекмуханов.
Оповещать будущих солдат о призыве будут с помощью SMS-сообщений и повесток по месту жительства или работы. ПЦР-исследование молодого пополнения будет проводиться дважды: на сборных пунктах при призыве и в воинских частях по прибытию.
– Многие из молодых граждан избегают исполнения воинского долга. Наша общая задача – мотивировать молодёжь на службу в армии, исполнение воинского долга, являющегося особой миссией. Министерство обороны выработало предложения, направленные на повышение мотивации молодых людей к прохождению срочной воинской службы. Они касаются предоставления кредитных каникул на период срочной службы, выплаты единовременного денежного вознаграждения при выслуге установленного срока, а также предоставления льгот молодым людям в образовательном секторе и членам их семей при оплате коммунальных услуг. Предложения находятся на стадии согласования с заинтересованными государственными органами, - заключил Альберт Бекмуханов.
Спикер также рассказал о ситуации с призывником, который восьмого декабря 2020 года выпрыгнул из окна третьего этажа здания департамента по делам обороны ЗКО. Тогда в отношении него начали досудебное расследование по статье 387 УК РК "Уклонение от воинской службы".
– Это был резонансный случай, в отношении 19-летнего призывника было возбуждено уголовное дело. Парень осознал свою вину, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, - отметил Бекмуханов.
