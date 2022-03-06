Служить в рядах вооружённых сил отправятся юноши в возрасте от 18 до 27 лет, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 600 молодых новобранцев отправятся на воинскую службу из ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника департамента по делам обороны ЗКО Альберта Бекмуханова, с первого марта на призывных пунктах начали работу городские и районные призывные комиссии. Всего из нашей области призовут 600 новобранцев, они будут служить в рядах вооружённых сил, пограничной службы КНБ, национальной гвардии и службы государственной охраны.
– Очередному призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане РК в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для получения отсрочки или освобождения. С начала весеннего призыва 2021 года отсрочка или освобождение от призыва являются государственными услугами. Они предоставляются гражданам через портал электронного правительства. Ответственными за оказание указанных услуг являются местные исполнительные органы, - рассказал Альберт Бекмуханов.
Оповещать будущих солдат о призыве будут с помощью SMS-сообщений и повесток по месту жительства или работы. ПЦР-исследование молодого пополнения будет проводиться дважды: на сборных пунктах при призыве и в воинских частях по прибытию.
– Многие из молодых граждан избегают исполнения воинского долга. Наша общая задача – мотивировать молодёжь на службу в армии, исполнение воинского долга, являющегося особой миссией. Министерство обороны выработало предложения, направленные на повышение мотивации молодых людей к прохождению срочной воинской службы. Они касаются предоставления кредитных каникул на период срочной службы, выплаты единовременного денежного вознаграждения при выслуге установленного срока, а также предоставления льгот молодым людям в образовательном секторе и членам их семей при оплате коммунальных услуг. Предложения находятся на стадии согласования с заинтересованными государственными органами, - заключил Альберт Бекмуханов.
Спикер также рассказал о ситуации с призывником, который восьмого декабря 2020 года выпрыгнул из окна третьего этажа здания департамента по делам обороны ЗКО. Тогда в отношении него начали досудебное расследование по статье 387 УК РК "Уклонение от воинской службы". – Это был резонансный случай, в отношении 19-летнего призывника было возбуждено уголовное дело. Парень осознал свою вину, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, - отметил Бекмуханов.