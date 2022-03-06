Повреждены шесть машин, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Еще один автовоз перевернулся на трассе в ЗКО   Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО,  5 марта в 22:30 на трассе Уральск-Атырау, недалеко от поселка Кушум съехал с трассы и перевернулся еще один автовоз. Водитель техники, груженной шестью легковыми автомашинами, не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и техника опрокинулась. Жертв и пострадавших нет. Поврежден лишь груз. На месте работают сотрудники полиции и ДЧС. К слову, из-за сильного гололеда трасса Уральск-Атырау была закрыта 5 марта в 23:10. Полицейские просят водителей учитывать погодные условия и отложить дальние поездки до улучшения погодных условий. Напомним, аналогичный случай произошёл 28 февраля на этой же трассе. Тогда автовоз с новыми машинами слетел в кювет и упал на бок, пострадали семь авто. Еще один автовоз перевернулся на трассе в ЗКО Еще один автовоз перевернулся на трассе в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО