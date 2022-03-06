Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 1 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при обыске в доме 30-летнего горожанина и в его гараже был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, обернутый скотчем с порошкообразным веществом белого цвета. По заключением эксперта Института судебных экспертиз по Атырауской области представленное на исследование вещество является синтетическим наркотиком - альфа-пирролидиновалерофенон (a-PVP) общим весом 471,25 грамм. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК. В настоящее время подозреваемый мужчина водворен в изолятор временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.