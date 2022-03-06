Заявки принимаются до 18 марта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Аксае 2 тысячи саженцев высадят вдоль южной объездной дороги Иллюстративное фото из архива "МГ" Акимат Алматы объявил о старте акции «Зелёный двор» по раздаче саженцев. Желающие могут бесплатно получить ясень, клён, вяз, тополь, акацию, катальпу и берёзу для посадки во дворах и других местах общего пользования. Участники акции должны подписать гарантийное обязательство об уходе за посаженными деревьями в течение трёх лет. Для участия необходимо направить на электронный адрес [email protected] следующие данные:
  1. ФИО и контактные данные, точный адрес желаемой посадки;
  2. Несколько фотографий места планируемой посадки, желательно панорамные, чтобы специалисты могли оценить локацию;
  3. Указать необходимое количество саженцев и их породу.
Заявки рассмотрят до 27 марта, посадка запланирована с 28 марта по 12 апреля.