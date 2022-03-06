– Я озвучиваю проблемные вопросы, наша компания является монополистом в сфере международных перевозок. Пять лет назад мы подали заявку на утверждение тарифа в размере 165 тенге, но нам утвердили тариф в размере 80 тенге (на тот момент стоимость проезда в городском автобусе составлял 60 тенге - прим. автора). И с тех пор проезд в городском автобусе составляет 80 тенге. В Уральске проживают около 350 тысяч человек, в день мы перевозим до 170 тысяч пассажиров, в выходные дни поменьше. Наши перевозчики работают в условиях цен на ГСМ. Если раньше он стоил 95 тенге, то сейчас стоит 260 тенге, а тариф остается неизменным, - подчеркнул Марат Абдрахманов.

– Мы получили всего 33% от заявленной суммы. При этом получилось так, что из этой суммы 705 миллионов тенге мы направили на приобретение новых автобусов. Деньги, которые мы должны были направить на погашение долга, нам пришлось купить автобусы. Это во благо населения, поэтому мы поддержали их. Городскому бюджету надо закладывать почти 10 миллиардов тенге на субсидирование городских маршрутов, чтобы мы могли нормально работать. Мы предоставили все расчёты по каждому маршруту, и все маршруты являются социально значимыми, - отметил Марат Абдрахманов.

Генеральный директор ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк" Марат Абдрахманов говорит, что перевозкой уральцев занимаются шесть автопарков, на долю которых приходится разное количество маршрутов.По словам спикера, в 2020 года они подали заявку на субсидирование в размере 1,8 миллиарда тенге, то на деле получили всего 468 миллионов тенге. В 2021 году все перевозчики заявили 2,8 миллиарда тенге, а получили 1,9 миллиарда тенге.Председатель комитета транспорта РК Самат Гилимов ответил, что в правила субсидирования в настоящее время вносятся изменения. В будущем расходы перевозчиков будут подтверждаться лишь по системе электронной оплаты проезда. – Мы знаем, что в Уральске внедрена система, но не все перевозчики подключены к ней. Это неправильно, потому что не будет прозрачности. При оплате наличными не будет и учета, - заявил Самат Гилимов.