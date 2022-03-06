Сегодня, 6 марта, в городском парке культуры и отдыха горожане отметили Масленицу, день прощания с зимой. Несмотря на порывистый ветер и метель, в парке собрались сотни уральцев. Люди радовались, охотно плясали под веселые песни, кружились в хороводе и делились друг с другом хорошим настроением. Поздравить уральцев пришел аким города Абат Шыныбеков. – Сегодня - Масленица, один из любимый праздников наших горожан, это праздник взаимопонимания, уважения друг к другу. Мы все такие разные, но все вместе живем под мирным небом Казахстана. Пусть этот мир сохранится на вечно. Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья, счастья, добра и процветания, - сказал градоначальник. Людей развлекали артисты, которые подготовили концертную программу. Самые ловкие горожане принимали участие в веселых конкурсах. Для любителей спорта подготовили площадку для армрестлинга и подтягивания канатов. Победителей угощали блинами.. – Мы сегодня пришли сюда проводить зиму. Желаем всем уральцам здоровья крепкого, мирного неба над головой, счастья, достатка. Прздник только начался, уверены, что останется надолго в памяти, - сказали супруги Виктор и Наталья Акунишниковы. – Это добрый, народный праздник, который означает окончание зимы, начало весны. Я думаю, что нам, уральцам, нужно жить в мире и согласии. Сегодня все вместе празднуем Масленицу, скоро будет Наурыз, его тоже отпразднуем все вместе на этом же месте. Несмотря на непогоду, несмотря ни на что мы здесь собрались. Мы все устали от пандемии, от плохих новостей, хочется просто развеяться и повеселиться. Всех с праздником! - Ольга Кулик. В завершение праздника под крики и музыку сожгли чучело, которое символизировало суровую зиму.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.