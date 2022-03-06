Сегодня, 6 марта, за кинотеатром "Сары-Арка" в Алматы прошел антивоенный митинг. Поддержать Украину вышли более двух тысяч человек. Многие держали в руках флаги Украины и Казахстана, желтые и голубые шары, антивоенные плакаты и плакаты с карикатурами. Собравшиеся скандировали "Нет войне!", "Остановите войну!", "Слава Украине!". Люди требовали немедленно прекратить военные действия на Украине. Сотрудники полиции дежурили на площади, однако митингу не мешали и никого не задерживали. Среди митингующих в основном присутствовала молодежь.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.