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Социум

Вознаграждение обещают родные за информацию о пропавшей девушке в Уральске

Айгерим Шаркубенова-Узахова пропала 27 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам родных, в тот день девушка вышла из дома по ул. Гагарина и ушла в неизвестном направлении. С тех пор родные ничего о ней не знают. По всему городу расклеены объявления с фотографией, информация о поиске распространяется в соцсетях, однако девушка до сих пор не найдена. В тот день Айгерим была одета в джинсы, розовую спортивную кофту, черный плащ, на ногах черные замшевые ботинки. При себе у нее была черная сумка и телефон. Особые приметы: рост 160 см, глаза карие, волосы темные, носит очки дл
Дана Рахметова
Вознаграждение обещают родные за информацию о пропавшей девушке в Уральске
Айгерим Шаркубенова-Узахова пропала 27 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам родных, в тот день девушка вышла из дома по ул. Гагарина и ушла в неизвестном направлении. С тех пор родные ничего о ней не знают. По всему городу расклеены объявления с фотографией, информация о поиске распространяется в соцсетях, однако девушка до сих пор не найдена. В тот день Айгерим была одета в джинсы, розовую спортивную кофту, черный плащ, на ногах черные замшевые ботинки. При себе у нее была черная сумка и телефон. Особые приметы: рост 160 см, глаза карие, волосы темные, носит очки для зрения, брекеты на зубах. Родные просят всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить на номер 87016662901, либо на 102. За достоверную информацию родные обещают вознаграждение.
девушка пропала

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