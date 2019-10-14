Вознаграждение обещают родные за информацию о пропавшей девушке в Уральске

Айгерим Шаркубенова-Узахова пропала 27 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам родных, в тот день девушка вышла из дома по ул. Гагарина и ушла в неизвестном направлении. С тех пор родные ничего о ней не знают. По всему городу расклеены объявления с фотографией, информация о поиске распространяется в соцсетях, однако девушка до сих пор не найдена. В тот день Айгерим была одета в джинсы, розовую спортивную кофту, черный плащ, на ногах черные замшевые ботинки. При себе у нее была черная сумка и телефон. Особые приметы: рост 160 см, глаза карие, волосы темные, носит очки дл