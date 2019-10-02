Иллюстративное фото из архива "МГ" Инициатива о снятии запрета на использование смартфонов госслужащими находится на согласовании. - Поскольку государственные служащие являются участниками процесса защиты государственных информационных ресурсов и систем, полагаем, что к вопросу использования смартфонов необходимо подходить как к обеспечению информационной безопасности, - ответила Анар Жаилганова на вопрос журналиста редакции. Она отметила, что защита госинформресурсов и систем предусматривается Концепцией кибербезопасности ("Киберщит Казахстана") и Стратегическим планом развития до 2025 года. - Пунктом 7.3 Стратегического плана установлено, что для обеспечения информационной безопасности будут реализованы необходимые организационные и технические меры, покрывающие все важные области, - оборудование, программное обеспечение, процессы применения новых технологий. Будут приняты меры, направленные на снижение нормативных правовых ограничений по использованию портативных электронных устройств для госслужащих, на расширение использования Интернета для рабочих целей. Будет сохранен необходимый уровень безопасности, включая требования к конфиденциальности, - добавила Жаилганова. Она уточнила, что министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предложило отменить запрет на внос смартфонов в госорганы. - Данный нормативно-правовой акт находится на стадии согласования в государственных органах, - пояснила Анар Жаилганова. В 2018 году уже поднимался вопрос о намерении разрешить госслужащим проносить смартфоны на работу. Тогда же тестировались варианты ограничений некоторых функций смартфонов в рабочее время. А именно установка спецприложения, которое бы блокировало фото- и видеосъемку. Использование смартфонов госслужащими: нужно ли за это платить Запрет на использование смартфонов, планшетов, смарт-часов в зданиях государственных органов был введен в марте 2016 года. Эта мера вводилась в связи с активным использованием госслужащими мобильных устройств для служебных целей и участившимися фактами утечки служебной информации через приложение WhatsApp. Госслужащим разрешили использование мобильных устройств с функциями "звонок/ответ/SMS", но не оснащенных интернет-модулями, фото-, видеокамерами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.