Впервые в Уральске ИП «Тұлпар Пласт» ламинирует профили из ПВХ, подоконники и сэндвич-панели. Ламинация собственного производства

А также компания приглашает другие аналогичные предприятия по производству окон к партнерскому сотрудничеству по ламинированию профилей ПВХ, подоконников и сэндвич-панелей. Хотите иметь красивые окна под цвет интерьера вашей квартиры? Закажите ламинированные металлопластиковые окна на предприятии «Тұлпар Пласт», которое изготавливает на заказ качественные оконные конструкции, подоконники, сэндвич-панели и другие металлопластиковые изделия любых 33 цветовых оттенков. Вы можете сделать как однотонные окна, так и отличающиеся по цвету двухсторонние конструкции. Производственные мощности предприят