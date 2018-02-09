Впервые в Уральске пройдет уникальный тренинг «Рожденные с характером»

17-18 февраля впервые в Уральске пройдет 2-дневный тренинг, котрый проведет опытный тренер, владелец двух Бэби-клубов и школы «Белая ворона»в г.Самара, успешный бизнесмен и счастливый отец троих сыновей – МИХАИЛ НОСОВ. Он является активным участником семинаров, тренингов и мастер-классов на тему детско-родительских отношений таких современных авторов, как Александр Колмановский, Анатолий Некрасов, Мария Забурмах, Дима Зицер, Шалва и Паата Амонашвили. Стоит отметить также, что он является учеником Евгении Белонощенко – основательницы международной сети «БЭБи-клуб». Если вы всегда задумывались,