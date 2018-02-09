Впервые в Уральске пройдет уникальный тренинг «Рожденные с характером»

Если вы всегда задумывались, почему ваш ребенок: - грызет ногти - не делится игрушками с другими детьми - не любит купаться - всегда закрывает двери - создает в комнате вечный беспорядок - часто говорит о смерти - сильно реагирует на изменение погоды - устраивает истерики… то вы получите детальные ответы и рекомендации по этим вопросам. После пройденного курса вы научитесь понимать своего ребенка через его поступки, сможете помочь раскрыть его талант, поймете характеры и мотивы поступков всех членов своей семьи. Узнаете, есть ли разница в воспитании мальчиков и девочек. Этот тренинг поможет вам наслаждаться счастливым родительством. На тренинге вам расскажут, что влияет на формирование характера человека и наших пристрастий. Предпринимателям курс позволит определить для себя, как правильно выстраивать взаимоотношения в коллективе со своими сотрудниками и партнерами. Любящим людям тренинг позволит лучше понять свою вторую половинку и в любой ситуации находить компромисс. Учителя, воспитатели, педагоги благодаря этому опыту смогут выстроить доверительные отношения с детьми и стать им бесспорным авторитетом и другом. Это действительно необычный тренинг – эмоционально насыщенный, откровенный и очень практичный – будет полезен каждому. Все приобретенные знания вы сможете применять в повседневной жизни почти сразу же. Тренинг для тех, кто не хочет плыть по течению, поддаваясь общему потоку. Он поможет вам правильно выстраивать взаимоотнощения с людьми и больше их понимать внезависимости от возраста и социального статуса Самосовершенствуйтесь и вас отблагодарит будущее!
Занятия пройдут 17-18 февраля с 10.00 до 18.00 (с перерывами на обед и кофе–брейки) по адресу: пр.Достык, институт "Евразия".Стоит отметить, что у участников тренинга появится возможность выиграть книгу Михаила Носова «Рожденные с характером» или еще один бесплатный билет на посещение тренинга. Стоимость тренинга за два дня 15 тысяч тенге.
Билеты можно приобрести по адресу: г. Уральск, ул. Петровского, 105В (под Деповским мостом) – Бэби-клуб. По всем вопросам вас проконсультируют по номерам телефонов: +7 708 751 22 27, +7 (7112) 25 44 22.На правах рекламы.