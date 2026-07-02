Врач-казах получил высшую награду Китая из рук Си Цзиньпина (ВИДЕО)

В Пекине по случаю 105-летия Коммунистической партии Китая председатель КНР Си Цзиньпин вручил высшую партийную награду, орден «1 июля», восьми людям, внесшим выдающийся вклад в развитие страны, передает МойГород со ссылкой на Orda.kz.

Среди награжденных оказался врач казахского происхождения Ухас Сулеймен, ставший первым казахом, удостоенным этой награды.

Ухас Сулеймен более 40 лет работал в уезде Дурбульджин Синьцзян-Уйгурского автономного района. На протяжении десятилетий он верхом на лошади добирался до отдаленных пастушеских поселений, оказывая медицинскую помощь независимо от жары, холода и других погодных условий.

За годы своей работы врач принял более 100 тысяч пациентов, спас тысячи жизней и помог появиться на свет более чем 3200 детям.

Отмечается, что орден «1 июля» является одной из самых престижных партийных наград Китая. С момента его учреждения в 2017 году этой награды были удостоены всего 37 человек.