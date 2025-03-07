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Здоровье

Врач назвал способ похудеть при отказе от некоторых продуктов

Также врач отметил, что лучше на ужин выбирать различные салаты с растительным маслом.
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Врач назвал способ похудеть при отказе от некоторых продуктов

В беседе с «Российской газетой» специалист отметил, что из рациона стоит исключить газировку, соки, морсы и кофе с сиропом. В этих напитках содержится большое количество калорий, кроме того, они практически не влияют на ощущение сытости.

Также врач отметил, что лучше на ужин выбирать различные салаты с растительным маслом. Шилов пояснил, что овощи хорошо дополняют белковые продукты и позволяют наслаждаться большим объемом пищи без вреда для фигуры.

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Также важно не забывать о занятиях спортом и прочей физической активности.

Ранее были названы ошибки в детском питании, которые совершают все родители.

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