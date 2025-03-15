Врач рассказала о передающихся через поцелуи вирусах и инфекциях

Об этом «Известиям» рассказала врач-эксперт Вера Сережина.

Среди инфекций, передающихся через слюну, особенно распространены герпетические: цитомегаловирус, вирус простого герпеса первого, второго и шестого типов, а также инфекционный мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна–Барра.

Они могут легко передаваться при поцелуе, особенно если на слизистой рта есть микроповреждения. По словам эксперта, герпетическая инфекция может оставаться в организме годами, периодически обостряясь, особенно на фоне стресса или снижения иммунитета.

Через слюну передаются и респираторные инфекции — ОРВИ, грипп, коронавирусная инфекция и респираторно-синцитиальный вирус. Ими можно заразиться не только при поцелуе, но и через контакт с зараженными предметами.

Сережина напомнила, что через поцелуй можно заразиться сифилисом, гонореей и хламидиозом. Инфицироваться можно также при использовании чужих средств личной гигиены — зубной щетки, бритвы и других предметов. Эксперт посоветовала избегать близкого контакта с зараженными людьми, тщательно мыть руки, стараться не прикасаться к поручням в общественном транспорте.

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