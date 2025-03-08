Врач предупредил о протекающих без симптомов мужских болезнях

Первые симптомы — учащенное и затрудненное мочеиспускание, кровь в моче — могут начаться, когда опухоль уже достигла больших размеров.

Об этом рассказал врач-уролог-андролог Артур Богатырев в беседе с «Газетой.Ru» .

Эксперт отметил, что рак предстательной железы зачастую не проявляется на ранних стадиях. Так, первые симптомы — учащенное и затрудненное мочеиспускание, кровь в моче — могут начаться, когда опухоль уже достигла больших размеров и вышла за пределы простаты.

Также бессимптомно протекают такие мужские заболевания, как рак яичка, варикоцеле (расширение вен семенного канатика), инфекции, передающиеся половым путем, гипогонадизм и аденома простаты.

В связи с этим он порекомендовал регулярно появляться на профилактических осмотрах у специалистов. Особенно это актуально для мужчин старше 40 лет. Также врач посоветовал следить за питанием, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.

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