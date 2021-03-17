Врачи без масок возмутили жителя ЗКО (видео)

Житель Аксая Бурлинского района Тимур Базаров опубликовал в социальных сетях ролик, на котором медики без масок , сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Тимур Базаров пришел в Бурлинскую районную больницу 16 марта. Мужчина отметил, что в медицинском учреждении находится его мать. «Я снял это видео сам. Терапевты не могли дать нормальное объяснение. Ее хотят выписать из больницы с инсультом. Грубо разговаривают», - сказал он. Пользователи социальных сетей живо отреагировали на случившееся. Под постом появились сотни комментариев. «Вот поэтому мы в красной зоне, потому что даже медикам уже