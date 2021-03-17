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Социум

Врачи без масок возмутили жителя ЗКО (видео)

Житель Аксая Бурлинского района Тимур Базаров опубликовал в социальных сетях ролик, на котором медики без масок , сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Тимур Базаров пришел в Бурлинскую районную больницу 16 марта. Мужчина отметил, что в медицинском учреждении находится его мать. «Я снял это видео сам. Терапевты не могли дать нормальное объяснение. Ее хотят выписать из больницы с инсультом. Грубо разговаривают», - сказал он. Пользователи социальных сетей живо отреагировали на случившееся. Под постом появились сотни комментариев. «Вот поэтому мы в красной зоне, потому что даже медикам уже
gorod
Врачи без масок возмутили жителя ЗКО (видео)
Житель Аксая Бурлинского района Тимур Базаров опубликовал в социальных сетях ролик, на котором медики без масок , сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Врачи без масок возмутили жителя ЗКО
Врачи без масок возмутили жителя ЗКО
Тимур Базаров пришел в Бурлинскую районную больницу 16 марта. Мужчина отметил, что в медицинском учреждении находится его мать. «Я снял это видео сам. Терапевты не могли дать нормальное объяснение. Ее хотят выписать из больницы с инсультом. Грубо разговаривают», - сказал он. Пользователи социальных сетей живо отреагировали на случившееся. Под постом появились сотни комментариев. «Вот поэтому мы в красной зоне, потому что даже медикам уже все равно, масочный режим не соблюдается и дистанция также, так и до локдауна недалеко», - говорит Нина Сударушкина. «Установлен приказ на законной основе о запрете на снятие видео в медучреждениях. За грубое отношение с медработниками он тоже получит», - пишет другой комментатор. Между тем в управлении здравоохранения прокомментировали инцидент. "Действие происходит в ординаторской больницы. Два медицинских работника были без масок. К ним будут применены дисциплинарные меры взыскания. Но есть запрет на съемки медиков", - заявил и. о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков. Отметим, что сейчас регион находится в «красной» зоне по темпам распространения КВИ.

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