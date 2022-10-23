Врачи рассказали о состоянии пострадавших от пожара в Актюбинской области

Четверых пострадавших увезли в больницу, передает портал "Мой ГОРОД". По словам руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Рустема Исаева, сильнее всего пострадал 33-летний мужчина, у него термический ожог лица и грудной клетки, а также тупая травма грудной клетки. Врачи оценивают состояние больного как средней тяжести. Мужчина остается в больнице. Остальных пострадавших - им 50, 45 и 35 лет, после осмотра врачей отпустили домой. У одного ожог лица, у других ссадины. В ДЧС области сообщили, они все члены одной семьи. Напомним, 23 октября в 12:06 в поселке Аккемир Мугалжарского