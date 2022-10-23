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Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от пожара в Актюбинской области

Четверых пострадавших увезли в больницу, передает портал "Мой ГОРОД". По словам руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Рустема Исаева, сильнее всего пострадал 33-летний мужчина, у него термический ожог лица и грудной клетки, а также тупая травма грудной клетки. Врачи оценивают состояние больного как средней тяжести. Мужчина остается в больнице. Остальных пострадавших - им 50, 45 и 35 лет, после осмотра врачей отпустили домой. У одного ожог лица, у других ссадины. В ДЧС области сообщили, они все члены одной семьи. Напомним, 23 октября в 12:06 в поселке Аккемир Мугалжарского
gorod
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от пожара в Актюбинской области
Четверых пострадавших увезли в больницу, передает портал "Мой ГОРОД". 
Четыре человека с ожогами попали в больницу после пожара в Актюбинской области
Четыре человека с ожогами попали в больницу после пожара в Актюбинской области
По словам руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Рустема Исаева, сильнее всего пострадал 33-летний мужчина, у него термический ожог лица и грудной клетки, а также тупая травма грудной клетки. Врачи оценивают состояние больного как средней тяжести. Мужчина остается в больнице. Остальных пострадавших - им 50, 45 и 35 лет, после осмотра врачей отпустили домой. У одного ожог лица, у других ссадины. В ДЧС области сообщили, они все члены одной семьи. Напомним, 23 октября в 12:06 в поселке Аккемир Мугалжарского района в жилом доме произошла утечка газа из баллона, затем хлопок газовоздушной смеси, далее – пожар. Выяснилось, что в доме оставили открытым газовый баллон. Четверо пострадавших с ожогами доставили в районную больницу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Фарида ЗАРИП
Актобе Пожар

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